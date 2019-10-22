Son Dakika Haberleri: Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu
Son Dakika Güncel Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu

Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu

10 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 4 saat sonra arama çalışmalarına katılan çoban tarafından bulundu.

Kaybolan 5 yaşındaki çocuk göletin kenarında bulundu, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde oyun oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk yaklaşık 4 saat sonra arama çalışmalarına katılan çoban tarafından bulundu.

Kamışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki çocukları Mehmet Erdem Arıcı'dan haber alamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Aramaya katılan çoban İbrahim Cengiz, mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki bir göletin kenarında çocuğu bulması üzerine ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekibindeki bir asker, montunu çıkararak üşüyen çocuğu sardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen küçük Arıcı, ailesine teslim edildi.

Jandarma, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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