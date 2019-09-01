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Kaybolan 6 kişiden haber alınamıyor

13 saat önce

Kaybolan 6 kişiden haber alınamıyor Rize'de kaybolan 6 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildiRİZE - Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'na gitmek isterken kaybolan altı kişi için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Kaybolan 6 kişiden haber alınamıyor

Rize'de kaybolan 6 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'na gitmek isterken kaybolan altı kişi için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü'nde Handüzü Yaylası'na gitmek isteyen, aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 6 kişilik ekipten haber alınamıyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, bugün 60 kişilik ekip ve Jandarma'ya ait drone ile devam etti. İki ayrı gruba ayrılan ekipler Küçükçayır Köyü'nden, Handüzü Yaylası'na kadar olan dere kenarlarında tarama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalardan bir sonuç alamayan ekipler, dere çevresindeki ormanlık alanlarda çalışmalarını genişleterek devam ettirdi. Havanın kararmasıyla ve bölgedeki yoğun sis dolayısıyla arama çalışmalarına bugün ara verildi.

Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Güneysu, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
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