Kaybolan 7 büyükbaş 4 gün sonra dronla bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 7 büyükbaş 4 gün sonra dronla bulundu

04.04.2022 10:02
Kaybolan 7 büyükbaş 4 gün sonra dronla bulundu

Eskişehir'de 84 yaşındaki kadının kaybolan 7 adet büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri dron ile buldu.

Eskişehir'de 84 yaşındaki kadının kaybolan 7 adet büyükbaş hayvanını jandarma ekipleri dron ile buldu.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Gümele Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki H.B.'nin 7 adet büyükbaş hayvanı 31 Mart günü kayboldu. Kendi imkanlarıyla hayvanlarını arayan H.B. hiçbir ize rastlayamadı. İhbar üzerine jandarma ekipleri kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp hayvanların yeri dron ile tespit edildi. Hayvanların otlatıldıkları yerden 4 kilometre uzaklıktaki Kızıltoprak mevkiinde olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri bulunan 7 adet büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu Eskişehir'de yaşlı kadının kaybolan 7 büyükbaş hayvanı dronla bulundu Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği Tarihi bölgede 'fırtına' sessizliği

Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, Gümele, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 7 büyükbaş 4 gün sonra dronla bulundu - Son Dakika


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