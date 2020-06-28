Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor - Son Dakika

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor

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GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde evinin yakınlarındaki bahçede arkadaşları ile oynayan İkranur Tirsi, arkadaşlarına bahçelerindeki hayvanları alıp geleceğini söyledi. 7 yaşındaki küçük kızın geri dönmemesi üzerine arkadaşları ailesine haber verdi. Köyde arama yapan Tirsi ailesi kızlarını bulamayınca yetkililere haber verdi. Dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kız için 60 kişilik Jandarma Özel Harekat, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarında sonuç alınamazken, ekipler bu sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlattı.

Bulancak, Giresun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor - Son Dakika

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