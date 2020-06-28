Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor - Son Dakika

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur aranıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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