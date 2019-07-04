Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu
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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti. Çömlekçi
Mahallesi'nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.
- Bursa
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