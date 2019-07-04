Son Dakika Haberleri: Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu

1 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Çömlekçi Mahallesi'nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Jandarma, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]