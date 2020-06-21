Kaybolan 72 yaşındaki kadın AFAD ve Jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

Kaybolan 72 yaşındaki kadın AFAD ve Jandarma ekiplerince bulundu

Arazide kaybolan yaşlı kadın saatler sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı

ERZURUM - Erzurum'un Narman İlçesinde kaybolan yaşlı kadın saatler sonra AFAD ve Jandarma ekiplerince arazide bulundu.

Köyün biraz dışında ikamet eden oğluna gitmek üzere evden çıkan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen yaşlı kadından saatlerce haber alınamayınca Jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler olumsuz hava koşullarına rağmen saatlerce süren arama tarama çalışmalarına katıldılar.

Kayıp olayı, dün Erzurum'un Narman İlçesi'ne bağlı Başkale Köyü'nde yaşandı. Akli melekeleri yerinde olmadığı ve bu rahatsızlığı dolayısıyla ilaç kullandığı belirtilen 1942 doğumlu Mercan Alptekin köyün hemen kıyısında ikamet eden oğlunun yanına gitmek üzere saat 18.00 sularında diğer oğlunun evinden çıktı. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan köyde akşam saatlerinden hava şartları kötüleşti, sağanak yağış geçişleri yaşandı ve hava sıcaklığı 4 derecelere kadar düştü. Bölgede bu olumsuzlar hüküm sürerken kendinden haber alınamayan Mercan Alptekin'in kaybolduğunun bildirilmesiyle arama tarama faaliyetleri yerine getirmek üzere Narman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nden Arama Kurtarma Teknisyenleri Başkale Köyü'ne sevk edildiler. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir iz takip köpeğinin de dahil olduğu aramalara köylülerde destek verdi.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur ve bölgedeki yoğun bitki örtüsü arama tarama faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesine rağmen sevindirici haber sabahın ilk saatlerinde geldi. Yaşlı kadın bir yonca tarlasının içinde kaybolmasından yaklaşık 10 saat sonra ıslanmış, üşümüş ve bitkin halde bulundu.

Geceyi dışarıda geçiren, sıcak çay içerek ve sobanın yanına oturarak ısınmaya çalışan Mercan Alptekin, köye gelen 112 sağlık ekibi tarafından olumsuz bir durum gözlenmemesine rağmen tedbir amacıyla gözlem altında tutulmak üzere Narman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.