Kaybolan 80 küçükbaş hayvan drone ile bulundu
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Antalya'da bir vatandaşın kaybolan 80 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından kaldırılan drone ile bulunup sahibine teslim edildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
'da bir vatandaşın kaybolan 80 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından kaldırılan drone ile bulunup sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Özgün Can
isimli vatandaş Kepez
ilçesinde annesine ait evi satıp Afyonkarahisar'dan 80 adet küçükbaş hayvan aldı. Dün otlattığı koyunları kaybeden Özgün Can, bir süre arayıp bulamadığı koyunları için Antalya İl Jandarma
Komutanlığına bilgi verdi. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koyunların bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalardan sonuç alınamazken havanın kararması sebebiyle jandarma gece görüş kabiliyeti olan drone ile çalışmalarını sürdürdü. Sabaha kadar süren aramalar sonunda koyunlar saat 07.30 sıralarında Başköy
Mahallesi'nde bulundu. Koyun ve keçiden oluşan 80 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi Özgür Can, sevincini jandarmaya sarılarak gösterdi. - ANTALYA
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