Son Dakika Haberleri: Kaybolan 80 Yaşındaki Yaşlı Adam Her Yerde Aranıyor

Kaybolan 80 Yaşındaki Yaşlı Adam Her Yerde Aranıyor

2 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor.

Kaybolan 80 Yaşındaki Yaşlı Adam Her Yerde Aranıyor, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinden ayrılan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Çelebiler Mahallesinde ikamet eden 80 yaşındaki Mehmet Güler isimli yaşlı adam, evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Durumu fark eden yakınları hemen jandarma ekiplerine haber verdi. AFAD başta olmak üzere arama kurtarma derneklerinin de destek verdiği arama çalışması sürüyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:28 Kaynak: İHA

Mehmet Güler, Sakarya, Adapazarı, 3. Sayfa
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