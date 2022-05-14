Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

14.05.2022 21:57
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

BARTIN'da kaybolan Zülfiye Akakça (86), jandarma ekipleri tarafından 20 saat sonra evine 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

BARTIN'da kaybolan Zülfiye Akakça (86), jandarma ekipleri tarafından 20 saat sonra evine 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bartın'a bağlı Epçiler köyünde gece 00.00'da evden ahıra gittiğini söyleyerek çıkan Zülfiye Akakça, bir daha geri dönmedi. Ailesi ve jandarma ekipleri köyde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramada Zülfiye Akakça evine 2,5 kilometre uzaklıktaki Alibaş köyü sınırlarında bir ağacın dibinde bitkin halde bulundu. 20 saat sora bulunan yaşlı kadın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.


Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
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Kaynak: DHA

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