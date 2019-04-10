Son Dakika Haberleri: Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu

Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu

1 saat önce

Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, sosyal medya fenomeninin canlı yayını sayesinde bulundu Bolu'da, kaybolan çocuğu bulmak için vatandaşlar seferber olduBOLU - Bolu'da, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, sosyal medya üzerinden biraraya gelen vatandaşların...

Kaybolan 9 yaşındaki çocuk, sosyal medya fenomeninin canlı yayını sayesinde bulundu
Bolu'da, kaybolan çocuğu bulmak için vatandaşlar seferber oldu

BOLU - Bolu'da, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, sosyal medya üzerinden biraraya gelen vatandaşların da aramalara katılması sonucu oyun parkında bulundu.
Bolu'da, Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, saat 15.00'de okuldan çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber veren ailesi, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.
Tabaklar Mahallesi'ndeki okul çevresinde bulunan metruk binalarda polis ekiplerinin arama yaptığı sırada, Bolu'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni de saat 22.00 sıralarında canlı yayınla olayı takipçilerine duyurdu. Canlı yayınla olaydan haberdar olan yüzlerce Bolulu vatandaş arama çalışmalarına katıldı.
9 yaşındaki Onur Fahri Gören, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından 8 saatin sonunda okulun karşısında bulunan hastanenin bahçesindeki oyun parkında bulundu. Gören'in bulunmasıyla arama çalışmalarına katılan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.
İlkokul öğrencisi çocuk, kendisini bulan vatandaşlar tarafından ailesine teslim edilmesi için Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çukur'da Sena'nın Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu Kalçasını Açan Hatice'den İlginç Jennifer Lopez Açıklaması: Beni Taklit Ediyor Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı "Melisa'yı Acun'un Eski Karısından Kıskanıyor" Haberlerinin Ardından Şeyma Subaşı Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 03:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]