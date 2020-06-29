Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu

Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin 10 saatlik araması sonrası ormanlık alanda bulundu.

Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin 10 saatlik araması sonrası ormanlık alanda bulundu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler mahallesinde ikamet eden oğlunun yanında kalan Ali İsmail Özkan (82), dün sabah 07.00 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğlunun jandarmaya haber vermesi üzerine yaşlı adamı bulmak için UMKE, Jandarma, Bilecik ve Bursa AFAD ekiplerinden oluşan 10 kişilik tim oluşturulurken, time bir de arama kurtarma köpeği eşlik etti. Yaşlı adamın Bozüyük- Söğüt yolu istikametinde bir markette görüldüğü bilgisine ulaşan tim, şahsın ikamet ettiği Söğüt'e bağlı Kepen köyüne yürüyerek gitme ihtimaline karşı bu bölgede dün gece 23.30'da arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 10 saatlik araması sonrası yaşlı adam Dönmez ve Kepen köyleri arasındaki ormanlık alanda bulundu. Yaşlı adam bulunduğu yerden ambulansa sedye yardımı taşınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

İsmail Özkan, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

Son Dakika

18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]