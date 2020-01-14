Kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor - Son Dakika

Kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan (83) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, Avcı'yı bulmak için Mumcular Barajı çevresinde çalışmasını yoğunlaştırdı.

Çalışmalara, drone ile havadan da destek veriliyor.

Kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:31 Kaynak: AA
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