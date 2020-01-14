Kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.

Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan (83) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, Avcı'yı bulmak için Mumcular Barajı çevresinde çalışmasını yoğunlaştırdı.

Çalışmalara, drone ile havadan da destek veriliyor.