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KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU - Son Dakika

KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU

15.11.2021 08:14

BURSA'da gece saatlerinde evden çıkan bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası Binali Kurç (65), 1 saatlik arama çalışmasının ardından uçurumda yaralı halde bulundu.

BURSA'da gece saatlerinde evden çıkan bir daha da haber alınamayan alzaymır hastası Binali Kurç (65), 1 saatlik arama çalışmasının ardından uçurumda yaralı halde bulundu.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Beşevler Mahallesi'nde bulunan evinden gece saatlerinde ayrılan Binali Kurç'tan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kurç'un gidebileceği alanlarda arama çalışması başlatan ekipler, bir yandan da yanında bulunan telefonu arayarak ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra telefonuna cevap veren Kurç, çukura düştüğünü ve çıkamadığını söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler bölgede bulunan inşaat ve ağaçlık alanları kontrol etti.

EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA

Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından ekipler Kurç'u evinin 2 kilometre uzaklığındaki Beşevler Mahallesi Selvi Sokak'taki 15 metrelik uçurumda buldu. Ekiplerin talebi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurç'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU
KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI, UÇURUMDA YARALI BULUNDU - Son Dakika


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