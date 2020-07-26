Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayıp olan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşayan eden 85 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Bayat, 24 Temmuz'da kayboldu. Bölgede dün AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına, bugün ise sabah erken saatlerde Bayat'ın akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı. Bayat, evinin yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir ağacın altında otururken bulundu. Mahalleli tarafından evine getirilen Bayat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA