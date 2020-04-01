Son Dakika › Güncel › Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı
6 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmalarına başlandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmalarına başlandı.
Sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası N.Ö'nün yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:17 Kaynak: AA
Son Dakika Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı Erzurum'a 1 Nisan karı Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi