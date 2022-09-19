Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu

19.09.2022 12:18
Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu (76), jandarma ve AFAD ekiplerince 7 saat sonra bitkin halde bulundu. Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu (76), jandarma ve AFAD ekiplerince 7 saat sonra bitkin halde bulundu. Başçavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam 23.00 sıralarında Başçavuşoğlu'nu evine 7 kilometre mesafedeki Tınaz mevkisinde bitkin halde buldu.

Taşlık bir alana düştüğü anlaşılan Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Muğla, AFAD, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu - Son Dakika
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