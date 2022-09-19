Taşlık bir alana düştüğü anlaşılan Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Muğla, AFAD, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaybolan Alzheimer hastası saatler sonra bitkin halde taşlık bir alanda bulundu - Son Dakika

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