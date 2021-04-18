Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası N.K. (82), evinden 1 kilometre uzakta, dağlık alanda bulundu.
Kumluca ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası N.K.'nın kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar sonunda evinden 1 kilometre uzaktaki dağlık alanda bulunan kadın, ailesine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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