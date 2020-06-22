Kaybolan alzheimer hastası ormanlık alandı bulundu - Son Dakika

Kaybolan alzheimer hastası ormanlık alandı bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 65 yaşındaki alzheimer hastası, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 65 yaşındaki alzheimer hastası, ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Avlacık köyünde ikamet eden ve akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 65 yaşındaki H.Y., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendiren özel ekip ile İz Takip ve Arama Kurtarma Köpek unsurunun müşterek çalışması neticesinde gece yarısı evinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Otların arasında bulunan H.Y, jandarma ekiplerince tedavi ettirilmesinin ardından ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı