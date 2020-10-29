Kaybolan alzheimer hastası şahsı zabıta ekipleri evine ulaştırdı - Son Dakika

Kaybolan alzheimer hastası şahsı zabıta ekipleri evine ulaştırdı
29.10.2020 10:36
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, durumu fark eden zabıta ekiplerince evine ulaştırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş, durumu fark eden zabıta ekiplerince evine ulaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gebze Barış Mahallesinde yaşayan Alzheimer hastası İbrahim Koç (57), çarşı merkezinde kayboldu. Çarşıda devriye atan zabıta ekipleri Koç'un hareketlerinden şüphelenerek yanına gitti. Vatandaşla konuşmaya çalışan zabıta ekipleri, yaşlı adamın üzerindeki telefon numarasından ailesine ulaştı. Adının İbrahim Koç olduğu ve Barış Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen şahıs, zabıta ekip aracı ile evine götürülerek ailesine teslim edildi. Koç'un ailesi zabıta ekiplerine duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ
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