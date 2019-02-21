Son Dakika Haberleri: Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adamı Akut Ekibi Buldu

Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adamı Akut Ekibi Buldu

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.

Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adamı Akut Ekibi Buldu, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş-Kalkan ekibi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Gömbe Yaylası Barak Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Ahmet Kösekaya'dan (85) haber alamayan yakınları, durumu AKUT Kaş-Kalkan birimine bildirdi. Bölgeye intikal eden AKUT ekibi, olumsuz hava şartları nedeniyle acil arama faaliyetine başladı.

4 kişilik AKUT ekibi, Ahmet Kösekaya'yı jandarma ve köylülerle yaptığı arama sonucunda mahallenin dışında bir ağacın altında buldu.

Kösekaya, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Gömbe, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Meteorolojiden Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor

Deniz Baykal, Meclis Genel Kurulu'na Gelerek Yemin Etti Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Adamı Akut Ekibi Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]