Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Aranıyor
4 saat önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.
Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD
ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Ancak geçen zamana rağmen henüz sonuç alınamadı.
Zübeyde Bozkurt'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: DHA
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