Son Dakika Haberleri: Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Aranıyor

Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Aranıyor

4 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Aranıyor, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Ancak geçen zamana rağmen henüz sonuç alınamadı.

Zübeyde Bozkurt'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: DHA

Ödemiş, İzmir, Güncel
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