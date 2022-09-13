Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)
Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56), 57,4 metre derinlikte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı'na ait ROW cihazıyla tespit edilen cesedi, cihaza takılan aparatla su yüzeyine çıkarıldı. Zariç'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)
Son Dakika › Güncel › KAYBOLAN BALIKÇI ZARİÇ'İN CANSIZ BEDENİ ROW CİHAZIYLA ÇIKARILDI - Son Dakika