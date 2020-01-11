Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı

6 saat önce

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması gün ağarmasıyla tekrar başladı.

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması gün ağarmasıyla tekrar başladı.

İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının kurtarma çalışması başladı. Kaza sonucunda batan balıkçı teknesinde 3 kişi kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Bunun sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları su altı arama ve kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürmüştü.

Dün gece saatlerinde karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri çalışmaya başladı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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