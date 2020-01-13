Kaybolan balıkçıların arama çalışması 3'üncü gününde tekrar başladı - Son Dakika

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması üçüncü gününde tekrar başladı.

Sarıyer Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan balıkçıların kurtarma çalışması tekrar başladı. Kaza sonucunda batan balıkçı teknesinde 3 kişi kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan üç kişiden birinin cesedi çıkarılmış, diğer iki kişinin arama kurtarma çalışması devam etmişti. Karanlık nedeniyle derinlemesine aramalara dün gece ara verilmişti.

Günün ağarmasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 bot ile arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

(İHA)