Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2) - Son Dakika
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Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)

13.09.2022 14:18
Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)

ROW CİHAZIYLA ÇIKARILDIElazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56), 57,4 metre derinlikte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı'na ait ROW cihazıyla tespit edilen cesedi, cihaza takılan aparatla su yüzeyine çıkarıldı.

ROW CİHAZIYLA ÇIKARILDI

Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56), 57,4 metre derinlikte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı'na ait ROW cihazıyla tespit edilen cesedi, cihaza takılan aparatla su yüzeyine çıkarıldı. Zariç'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Serhat ÖZDEMİR-Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ,


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Kaynak: DHA

Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2) - Son Dakika
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