Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
1 saat önce
Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri, bularak sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri, bularak sahibine teslim etti.
Yozgat'ın Akdağmadeni Yukarıculhalı köyü sınırları içerisinde İ.Ö. isimli vatandaşa ait 8 adet büyükbaş hayvanın çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, büyük uğraşlar sonucu Yukarıculhalı köyüne 7 kilometre uzaklıkta Kavaklı mevkinde bulundu. Jandarma ekipleri 6 saat sonra buldukları hayvanları sahibi İ.Ö'ye teslim etti. - YOZGAT
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