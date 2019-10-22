Son Dakika Haberleri: Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
Son Dakika Güncel Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

48 dakika önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Yukarıçulhalı köyünde B.Ö. jandarmayı arayarak Şirinyayla mevkisinde otlayan 8 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

Harekete geçen Akdağmadeni İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama neticesinde hayvanları kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede Kabaklı mevkisinde buldu.

Hayvanları teslim alan B.Ö, jandarmaya teşekkür etti.

Akdağmadeni, Jandarma, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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