Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
48 dakika önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Yukarıçulhalı köyünde B.Ö. jandarmayı arayarak Şirinyayla mevkisinde otlayan 8 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
Harekete geçen Akdağmadeni İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama neticesinde hayvanları kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede Kabaklı mevkisinde buldu.
Hayvanları teslim alan B.Ö, jandarmaya teşekkür etti.
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