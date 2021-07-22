Kaybolan çoban ve sürüsü dronla bulundu - Son Dakika

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yolunu kaybeden çoban ve 250 koyunu, jandarma tarafından dron ile yapılan çalışmayla bulundu.

Dorucak köyünde çobanlık yapan Suriye uyruklu H.A.K, yönünü şaşırıp 250 koyundan oluşan sürüsüyle kayboldu. Çobandan haber alamayan koyunların sahibi ve Dorucak köyü muhtarı Mehmet Can, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağlık alanda dronla yaptıkları, 5 saat süren aramada, çoban ve koyunları buldu. Köyden 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan çobanın, telefonu çekmediği için sürü sahibine bilgi veremediği öğrenildi.Muhtar Can, "Çobanı aradım, telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdim. Jandarma dron yardımıyla koyunları bulup, teslim etti. Çobanı ve koyunlarımızı sağ salim getirdiler" dedi.