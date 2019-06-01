Son Dakika Haberleri: Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı
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Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı

23 dakika önce

BURSA'nın İznik İlçesinde sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı.

Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı, System.String[]
BURSA'nın İznik İlçesinde sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'tan haber alınamadı. Jandarma ekipleri yaptıkları arama sırasında koyunları otlattığı bölgedeki göletin kenarında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Gölete düşen koyunu kurtarmak için  suya girdiği zannedilen Sardıç'ın boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İznik İlçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi kendisine ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma Sağdıç'ı bulabilmek için arama çalışmalarına başladı. Jandarma, Sağdıç'ın koyunları otlattığı bölgede bulunan göletin kenarında şapkasını buldu. Göletin içerisinde de bir koyunun öldüğünü gören jandarma, Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip boğulmuş olabileceğinden endişelenildi. Bunun üzerine AFAD ve Deniz Polisi'nden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
Sabah, İznik, Bursa, Jandarma, Güncel
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