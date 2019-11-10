Son Dakika Haberleri: Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

7 saat önce

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti, System.String[]

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


Musabeyli ilçesine bağlı Balikli köyünde ailesi zeytin hasadı yaparken aniden kaybolan 3 yaşındaki S.N.A. jandarma ekipleri tarafından bulunarak, babası M.A'ya teslim edildi. - KİLİS

Musabeyli, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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