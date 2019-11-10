Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti
7 saat önce
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Musabeyli ilçesine bağlı Balikli köyünde ailesi zeytin hasadı yaparken aniden kaybolan 3 yaşındaki S.N.A. jandarma ekipleri tarafından bulunarak, babası M.A'ya teslim edildi. - KİLİS
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