Kaybolan Çocuk Donmak Üzereyken Bulundu

Şanlıurfa'da arazide kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından 8 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzakta donmak üzereyken bulundu.

Şanlıurfa'da arazide kaybolan 5 yaşındaki çocuk, jandarma tarafından 8 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzakta donmak üzereyken bulundu. Tedavisinin ardından ailesine kavuşan çocuk, istediği ayakkabıya da sahip oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Hamurkesen Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Uzuncuk Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Cevat Gönül çocuğunu otomobiliyle Hamurkesen Kırsal Mahallesi'ndeki okula bırakmak istedi. Okula gitmeyen 5 yaşındaki İbrahim Halil Gönül'ü de yanına alan baba, saat 12.00'da çocuklarını okula bıraktıktan sonra mahalle meydanına gitti. Oğlu İbrahim Halil'i arabada bırakan baba Cevat Gönül, alışveriş yapmak için dükkana girdi. Alışverişi tamamlayan Gönül, döndüğünde oğlunun arabada olmadığını fark etti. Çevreyi kontrol eden baba, oğlunu bulamayınca mahallede yaşayanlardan yardım istedi. Bölgeyi tarayan mahalleli, çocuğu bulamayınca Akziyaret Jandarma Karakoluna haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çocuğu bulmak için AFAD ekiplerinden destek istedi. Aramalara ekiplerle birlikte güvenlik korucuları ve mahalleli de katıldı. Kırsal mahalledeki bütün evleri arayan ekipler, çocuğu bulamayınca arazide aramaya başladı. Araçlar, yağmur nedeniyle çamurlaşan arazide ilerleyemedi. Ekipler, tüm olumsuz koşullara rağmen zaman kaybetmemek için çocuğu aramaya devam etti. Yaklaşık 8 saat sonra akşam saat 20.30'da çocuğun ayak izlerine ulaşıldı. Ayak izlerini takip eden ekipler, çocuğu donmak üzereyken kaybolduğu noktanın yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Küçük Akziyaret Tepesi'nde buldu. Donmak üzereyken bulunan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından ailesine kavuşan 5 yaşındaki çocuk istediği ayakkabıya da sahip oldu.



Çocuğun abisi Reşat Gönül, jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmasına katılan herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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