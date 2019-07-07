Son Dakika Haberleri: Kaybolan çocuk jandarma tarafından ailesine teslim edildi
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Kaybolan çocuk jandarma tarafından ailesine teslim edildi

6 dakika önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire Alanında kaybolan 6 yaşındaki çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Kaybolan çocuk jandarma tarafından ailesine teslim edildi, System.String[]
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire Alanında kaybolan 6 yaşındaki çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Resul Osman Mesire Alanında ailesi ile birlikte parkta oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Ömer Babaoğlan isimli çocuk, bölgede görevli Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timi tarafından bulunarak, ailesi Ömer Yıldırım Babaoğlan'a teslim edildi.

Çocuğun ailesi motosikletli Asayiş Timine vatandaşlar tarafından teşekkür etti. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:04 Kaynak: İHA
Jandarma, Kilis, 3. Sayfa
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