Kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Emre'nin bulunması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35), 6 gün önce evinin karşısındaki Mendos Dağı eteğine antrenman yapmak için çıktı.

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