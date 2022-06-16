Otel yetkilileri ile yapılan görüşmede kayıp çocuğun Danimarka uyruklu 5 yaşındaki B.A.R. olduğu ve ailesiyle birlikte tatil yaptığı belirlenirken, B.A.R. Kumköy Jandarma Karakoluna davet edilen ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Danimarka, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaybolan Danimarkalı çocuk ailesine teslim edildi - Son Dakika

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