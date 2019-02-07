Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelli Genç Afad ve Vatandaşlar Tarafından Bulundu

Kaybolan Engelli Genç Afad ve Vatandaşlar Tarafından Bulundu

52 dakika önce

Aksaray'da gece yarısı kaybolan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu.

Kaybolan Engelli Genç Afad ve Vatandaşlar Tarafından Bulundu, System.String[]
Aksaray'da gece yarısı kaybolan engelli genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu.

Olay, Eskil ilçesi Başaran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 16.00 sıralarında köydeki evinden çıkan 18 yaşındaki zihinsel, duyma ve konuşma engelli Cuma Kalkan, köyün bulunduğu bölgede kayboldu. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine durum AFAD ve 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, köydeki vatandaşlarla birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD ve vatandaşların yaptığı ortak çalışmalar neticesinde engelli genç köye 1,5 kilometre uzaklıktaki açık arazide bulundu. Engelli genç olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:13 Kaynak: İHA

Aksaray, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Gökyüzü Bir Anda Kızıla Boyandı İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz

Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelli Genç Afad ve Vatandaşlar Tarafından Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]