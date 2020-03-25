Kaybolan engelli genç kız, evinden 6 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli F.D. (15) isimli genç kız, jandarma ve AFAD ekibi tarafından evinin 6 kilometre uzağında bulundu.

İlçeye bağlı Kıbrıslar Mahallesi'nde dün akrabalarına gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli F.D. için ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve jandarma ekibi, iz takip köpeği Kahraman ile genç kızı arama çalışması başlattı. Saatler süren aramanın ardından F.D., evinin 6 kilometre uzağında bir arazide bulundu. Önlem amaçlı hastaneye götürülen genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. F.D., hastanedeki muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.