Kaybolan engelli genç kız bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan engelli Fatoş Rey (23) Datça'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Fatoş Rey (23) dün saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Rey'in hayatından endişe eden kız kardeşi emniyet birimlerine kayıp ihbarında bulundu. Yürüme ve zihinsel engeli bulunduğu öğrenilen Rey'i bulmak için Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın bir arkadaşı ile Datça'ya gittiği, arkadaşının ailesinin durumunu öğrenmesinin ardından emniyet ekiplerine haber verdiği öğrenildi. - MUĞLA