Son Dakika Haberleri: Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu

56 dakika önce

Bingöl'de dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, akut ekipleri tarafından köyde bulundu.

Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu, System.String[]

Bingöl'de dün akşam saatlerinde kaybolan engelli genç, akut ekipleri tarafından köyde bulundu.


Bingöl'de ikamet eden Zihinsel Engelli Hüseyin Gürbüz, dün akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Aile, engelli genci merkezde bulamayınca durumu polise bildirdi. Haberin kısa sürede sosyal medya da yayılması üzerine birçok vatandaş, söz konusu kişiyi gördüklerini emniyete aktarırken, kurtarma ekipleri de devreye girdi.


Som görüldüğü bölgede çalışma yapan ekiplerden AKUT, gencin merkeze bağlı Kartal Köyü'nde olduğunu belirleyip buldu.


Kontrol amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Gürbüz daha sonra ailesi teslim edildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü
Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan engelli genci,AKUT ekipleri buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]