Kaybolan Engelli Gencin Cesedi Bulundu

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde babasıyla gittiği bağevinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan engelli gencin cesedi su kuyusunda bulundu.
Kırsal Ortaköy
Mahallesi'nde ayrıldığı bağevine dönmeyen 17 yaşındaki Arif Karakoç için dün akşam jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), Nilüfer
Arama Kurtarma (NAK), Bursa İHH
, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Yıldırım
Belediyesi görevlilerince başlatılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Söz
konusu kuruluşlara bağlı 70 kişinin katıldığı çalışmalar, sabah saatlerinde gencin kaybolduğu yerin 1 kilometre uzağındaki su kuyusu ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerince kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından gencin cesedine ulaşıldı.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Ortaköy Mahallesi'nde, Nizamettin Karakoç, zihinsel engelli oğlu Arif Karakoç ile gittiği bağevinde mutfakta yemek yaptıktan sonra oğlunun evde olmadığını fark etmişti. Çevrede oğlunu arayan babanın, sonuç alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.