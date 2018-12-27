Kaybolan Engelli Kadını Jandarma Buldu

Düzce'de iki gün önce kaybolan engelli kadın, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Düzce'de iki gün önce kaybolan engelli kadın, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.



Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Sarımeşe köyünde yaşayan zihinsel engelli 33 yaşındaki Ş.Ö, aile bireylerine haber vermeden evden ayrıldı.



Kızından haber alamayan baba C.Ö. durumu Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Ekiplerin Ş.Ö'yü arama çalışması sürerken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar, ekipleri harekete geçirdi.



Ş.Ö, ihbar yapılan bölgeden alınarak ailesine teslim edildi.

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