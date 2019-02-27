Kaybolan Engelliyi 58 Kişilik Ekip Buldu
30 dakika önce
MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde kaybolan zihinsel engelli K.Y. (41), 58 kişiden oluşturulan ekip tarafından 1 gün sonra bulundu.
MALATYA'nın Kuluncak
ilçesinde kaybolan zihinsel engelli K.Y. (41), 58 kişiden oluşturulan ekip tarafından 1 gün sonra bulundu. Kızılhisar
Mahallesi'nde oturan, zihinsel engelli K.Y. adlı erkek, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen K.Y.'nin yakınları, yaptıkları aramadan sonuç alamayınca, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve güvencilik korucularından 58 kişilik bir arama ekibi oluşturuldu. Dedektör köpekleri de kullanan ekipler, bugün öğleden sonra K.Y.'yi, boş bir arazide buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan K.Y., yakınlarına teslim edildi.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:36 Kaynak: DHA
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