Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelliyi 58 Kişilik Ekip Buldu

Kaybolan Engelliyi 58 Kişilik Ekip Buldu

30 dakika önce

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde kaybolan zihinsel engelli K.Y. (41), 58 kişiden oluşturulan ekip tarafından 1 gün sonra bulundu.

Kaybolan Engelliyi 58 Kişilik Ekip Buldu, System.String[]
MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde kaybolan zihinsel engelli K.Y. (41), 58 kişiden oluşturulan ekip tarafından 1 gün sonra bulundu.

Kızılhisar Mahallesi'nde oturan, zihinsel engelli K.Y. adlı erkek, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen K.Y.'nin yakınları, yaptıkları aramadan sonuç alamayınca, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine jandarma ve güvencilik korucularından 58 kişilik bir arama ekibi oluşturuldu. Dedektör köpekleri de kullanan ekipler, bugün öğleden sonra K.Y.'yi, boş bir arazide buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan K.Y., yakınlarına teslim edildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:36 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu Son Dakika! YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak

Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaybolan Engelliyi 58 Kişilik Ekip Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]