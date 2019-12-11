Kaybolan eşyalar, sahiplerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaybolan eşyalar, sahiplerini bekliyor - Son Dakika

Kaybolan eşyalar, sahiplerini bekliyor

6 saat önce

Kocaeli genelinde unutulan ve kaybedilen yüzlerce eşya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında sahiplerini bekliyor.

Kaybolan eşyalar, sahiplerini bekliyor, System.String[]

Kocaeli genelinde unutulan ve kaybedilen yüzlerce eşya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında sahiplerini bekliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları, mesire alanları gibi noktalarda unutulan veya düşürülen eşyalar, sahipleri teslim alana kadar emin ellerde muhafaza ediliyor. Eşyalarını kaybeden veya düşüren vatandaşlar, İzmit fuar alanında buluan Zabıta Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaşması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.


Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Alo 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'nden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar tarafından kaybedilen nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların da arasında olduğu yüzlerce eşya sahibini bekliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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