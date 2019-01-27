Kaybolan Gemicinin Ailesi Bekleyişini Sürdürüyor

Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerden Candy'de görev yapan ve kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tayfun Dirik'in, İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerden Candy'de görev yapan ve kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tayfun Dirik'in, İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. Tayfun Dirik'in ailesi yetkililerden yardım isterken, abla Mine Öztürk, kardeşinin alev alan gemilerden Candy'de çarkçı başı olarak görev yaptığını söyledi.



Kardeşinin 2001 yılından beri gemilerde çalıştığını belirten Mine Öztürk, "En son kardeşim annemle pazar günü konuştu. Pazartesi yanan gemileri televizyonda gördük. Annem beni aradı. 'Kardeşin Rusya'dan ayrıldı mı orada mı? Bu yanan gemilerde kardeşin var mı?' diye sordu. Kardeşim sosyal medyaya girmeyeli 12 saat olmuştu. Karısını aradım. Karısını birisi aramış, geminin yandığını, kardeşinin atladığını söylemiş. O saatten sonra hiç kimse şirketten açıklama yapmadı. Kendi imkanlarımızla kişilere ulaşmaya çalıştık. Onlar da hep tutarsız konuştular. Kaç gündür buradayız, kardeşimden haber bekliyoruz. Kardeşimin ne dirisi ne ölüsü var" dedi.



"Cumhurbaşkanım oraya arama kurtarma ekibi gönderin"



Kardeşinin bulunmasını istediğini dile getiren abla Mine Öztürk, "Kardeşimizin ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Yandı mı, gemiden atladı mı, kurtuldu mu, başına ne geldi, bilmiyoruz. Neden bize açıklama yapmıyorlar? Hep bize söylenen 'kayıp aranıyor, kayıp listesinde.' Ne olursunuz bize somut bilgi verin. Tükendik artık. 3 ay gördüğü bir kızı var. Doğacak çocuk var. Karısı perişan, biz perişanız. Bizim içimiz yanıyor artık. Bize ses verin. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanım size sesleniyorum; ne olur buradan oraya arama kurtarma ekibi gönderin. Sizden yardım bekliyorum. Ama ölü ama diri kardeşimi istiyorum. Ona ölüm yakışmaz. Hala umutluyum. Böyle konuşsam da kardeşimin bir yerlerde çıkacağını inanıyorum" diye konuştu.



"Bana Yardımcı Olun"



Oğlu hakkında hayırlı haber beklediğini söyleyen anne Mürvet Dirik de, "Büyüklerime sesleniyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Evladımı bana bağışlasın güzel Allah'ım. İçim yanıyor bir anne olarak. Ne olur bana yardımcı olun. Evladımı bulun. Pazartesi günü haberi duydum. Gelini aradım, iki gemi çarpışmış. 'Tayfun içinde mi?' dedim. 'İçinde' dedi. Bir daha kimseden cevap almadım. Kimse aramadı. Haber veren olmadı" dedi.



4 kişi kayıp



Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Candy" ve "Maestro" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı. Olayda 4 kişi hala kayıp. - İZMİR

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