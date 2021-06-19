TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU - Son Dakika

TARLADA KAYBOLAN GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ KADIN, 13 SAAT SONRA BULUNDU

BURSA'da eşiyle birlikte gittiği tarladan yürüyüşe çıktığı sırada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), arama-kurtarma ekiplerince 13 saat sonra bulundu.

BURSA'da eşiyle birlikte gittiği tarladan yürüyüşe çıktığı sırada kaybolan görme ve işitme engelli Hörü Sarı (67), arama-kurtarma ekiplerince 13 saat sonra bulundu. Orhaneli ilçesi kırsal Göktepe Mahallesi'nde Ali Sarı (70), dün öğle saatlerinde eşi Hörü Sarı ile birlikte tarlasına gitti. Ali Sarı tarlada çalışırken, saat 18.00 sıralarında eşinin tarlada olmadığını fark etti. Bir süre tarlanın çevresinde eşini arayan Ali Sarı, bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen jandarma ekiplerinin araması da sonuçsuz kalınca bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA Kardeşe Vefa Derneği, ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. 104 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Hörü Sarı'yı ormanlık alanda yürürken buldu. 13 saat sonra bulunan Hörü Sarı, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hörü Sarı, evine götürüldü.

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