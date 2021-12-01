Kaybolan hayvanlar 2 gün sonra ormanda bulundu - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Göktepe köyünde büyükbaş küpeli 4 hayvanın kaybolduğunu gören Yusuf Karacan durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarın üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, kaybolan hayvanları arama çalışması başlattı. Bölgedeki devriye görevi yapan jandarma ekipleri de haberdar edilirken kaybolan hayvanlar 2 gün sonra devriye atan jandarma ekipleri tarafından Ortanca köyü ormanlık alanında buldu. Hayvanlar sahibi Yusuf Karacan'a teslim edildi. - DÜZCE

Düzce 'de büyükbaş hayvanları kaybolan vatandaşın ihbarı ile jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kaybolan büyükbaş hayvanlar ormanlık alanda bulundu.

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