Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular - Son Dakika

Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular

6 saat önce

Bartın'da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.

Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular, System.String[]

Bartın'da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.


Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Epçiler köyünde ikamet eden Muhammet Birgöz isimli şahıs, otlatmak maksadıyla araziye bıraktığı 2 inek ve 3 buzağısının eve gelmediğini, arazide arama yapmasına rağmen hayvanları bulamadığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından köy çevresinde yapılan 2 günlük arama sonucu hayvanlar açık arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Muhammet Birgöz, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BARTIN

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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