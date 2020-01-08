Kaybolan hayvanlarını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti - Son Dakika
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Kaybolan hayvanlarını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçi Kemal Aydın, kaybolan 11 büyükbaş hayvanını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Kaybolan hayvanlarını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçi Kemal Aydın, kaybolan 11 büyükbaş hayvanını bulan jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

İlçeye bağlı Büklümlü mevkisinde hayvan yetiştiriciliği yapan Aydın, köy kırsalında 11 büyükbaş hayvanını kaybetti. Aydın'ın, hayvanlarının çalınmış olabileceği ihtimaline karşı jandarmaya ihbarda bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çok sayıda jandarma ekibinin yaya ve araçlarla arazide yaptığı 6 saatlik çalışmanın sonucunda kaybolan hayvanlar köyden 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Geçim kaynağı olan hayvanlarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan Aydın, sevinç gözyaşlarıyla jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Elazığ, Keban, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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