Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün - Son Dakika
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Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün

23.07.2022 15:22
Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 43'üncü güne girdi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 43'üncü güne girdi.

Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarından 11 Haziran günü piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 43'üncü güne girildi. Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip Eyyüp Güneş'i arıyor.


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Kaynak: DHA

Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 43'üncü gün - Son Dakika
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