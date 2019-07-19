Kaybolan iki kardeş 4,5 saat sonra bulundu
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesindeki evlerinin önünden oynarken kaybolan Y.S.Ö.(3) ve H.Ö.(4) adlı kardeşler, 4,5 saat sonra evlerine 4 kilometre mesafede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesindeki evlerinin önünden oynarken kaybolan Y.S.Ö.(3) ve H.Ö.(4) adlı kardeşler, 4,5 saat sonra evlerine 4 kilometre mesafede bulundu.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli
beldesindeki evlerinin önünde oynayan Y.S.Ö. ve H.Ö., dün saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. 2 çocuklarının da kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Geyikli Jandarma
Karakol Komutanlığı'ndan 3 tim ile 1 motosikletli asayiş timi, beldeye sevk edildi. Ekipler hemen arama kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. İki kardeş, saat 20.30 sıralarında evlerinden 4 kilometre uzakta bulundu. Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen çocuklar, ailelerine teslim edildi.
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