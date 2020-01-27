Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı - Son Dakika

Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İlçenin Şehittepe Mahallesi'nde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler kısa sürede hayvanı bulurken, fırtına nedeniyle arazide mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine mahsur kalan köylülerin yardımına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Donmak üzereyken bulunan köylüler ve büyükbaş hayvan bulunarak mahalleye ulaştırıldı. - VAN

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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