Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı - Son Dakika

Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı
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Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Şehittepe Mahallesi'nde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler kısa sürede hayvanı bulurken, fırtına nedeniyle arazide mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine mahsur kalan köylülerin yardımına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Donmak üzereyken bulunan köylüler ve büyükbaş hayvan bulunarak mahalleye ulaştırıldı. - VAN
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